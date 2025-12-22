Aveva trovato il sistema per non pagare i pedaggi in autostrada e per più di 14 mesi era riuscito a viaggiare gratis lungo le principali arterie italiane. Utilizzando alcuni biglietti smagnetizzati un artigiano della Spezia era riuscito a non pagare 2.200 euro di pedaggi autostradali. Ma l'uomo è. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Smagnetizza i biglietti e viaggia gratis in autostrada: "Più di 2mila euro di pedaggi non pagati"

Leggi anche: Quasi 1500 euro di pedaggi non pagati, imprenditore assolto dal giudice

Leggi anche: Pedaggi mai pagati per 2.200 euro: finisce a processo per le furbate ai caselli. Ecco come faceva