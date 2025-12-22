? Benvenuti nel nuovo Sky Campus di Milano Il cuore pulsante e la piazza centrale della Sky del futuro è ufficialmente realtà. In questo video esclusivo ti portiamo dietro le quinte del nuovo quartier generale di Sky Italia: ambienti innovativi, studi all’avanguardia e spazi creati per rivoluzionare il modo di fare televisione e contenuti. #SkyCampus #SkyCampusMilano #SkyDelFuturo #StudioZero #TheRoom #SkyItalia #DietroLeQuinteSky #InnovazioneSky #BroadcastingItalia #TecnologiaSky #SkyCinema #CampusTour #MediaTech #MediaProduction #Milano??? Dal primo ingresso, allo "Studio Zero" sospeso, passando per "The Room", lo "Sky Cinema" e tanti altri luoghi dove ogni giorno nascono le produzioni Sky. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Italia inaugura il nuovo SKY CAMPUS: il cuore della TV del futuro

Leggi anche: Sky Italia Campus Milano: La Casa del Futuro ??

Leggi anche: Sky Collection, il nuovo hub Sky e NOW dedicato alla storia della grande serialità televisiva

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Et voilà! Sky inaugura un nuovo racconto pop dell’arte: dietro le quinte de Il Lago dei Cigni; Cose Molto Italiane, a Voghera nasce il primo museo diffuso del Made in Italy; Sky Italia, un documentario per andare dietro le quinte del Lago dei cigni; Anytime Fitness inaugura nuovo Corporate Club di Roma Eur.

Sky inaugura il nuovo #SkyCampus a Milano: innovazione, collaborazione e visione strategica - La sede rinnovata diventa cuore operativo di Sky Italiatra celebrazione aziendale e preparazione a u... digital-news.it