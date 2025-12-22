Perugia, 22 dicembre 2025 – Il giorno dopo la conquista del terzo titolo mondiale, la Sir Perugia ha la consapevolezza di "avere scritto un altro capitolo di storia, la certezza della forza di un intero gruppo e la presa d'atto di essere ormai sempre più consacrati, con merito, nell'olimpo dei grandi club, quelli che regalano emozioni e l'orgoglio di rappresentare l'Italia oltre i confini continentali". "Esserci è prezioso, ma vincere è tutta un'altra storia", il commento del presidente Gino Sirci sul sito del club. "Noi abbiamo vinto, convinto, dominato. Veramente una partita anche a livello tattico molto buona, molto bella", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir Perugia campione del mondo: il giorno dopo tra festa e i complimenti delle istituzioni. Sedici trofei in dieci anni

