Sinner-Alcaraz al lavoro Obiettivo Australian Open

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner (nella foto) è a Doha dove sta svolgendo la preparazione fisica in vista di una stagione che si preannuncia eterna. Carlos Alcaraz, invece, sta lavorando a casa sua a Murcia e in questi giorni si è allenato con Flavio Cobolli. Anche con le palline ferme i due vivono momenti opposti: l’altoatesino ha fatto di tutto per trattere nel suo staff almeno per un’altra stagione il "supercoach" australiano Darren Cahill, mentre lo spagnolo ha liquidato il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero e il botta e risposta tra i due sui social lascia intendere che non sia stata propria una separazione consensuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sinner alcaraz al lavoro obiettivo australian open

© Sport.quotidiano.net - Sinner-Alcaraz al lavoro. Obiettivo Australian Open

Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Il mio obiettivo è vincere l’Australian Open”

Leggi anche: Alcaraz, sfida a Sinner: “Obiettivo del 2026? Vincere gli Australian Open”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Voglio vincere gli Australian Open, Alcaraz infiamma la sfida con Sinner; Sinner e Alcaraz, riaccendono i motori: l'obiettivo è l'Australia. E intanto giocano a golf; Alcaraz e il sorpasso su Sinner, Ferrero svela: «La vittoria di Monte Carlo è stata decisiva»; Rune lavora sodo per il rientro: Voglio battere Alcaraz e Sinner, il mio obiettivo è diventare numero uno.

sinner alcaraz lavoro obiettivoSinner-Alcaraz al lavoro. Obiettivo Australian Open - Carlos si è allenato con Cobolli e non ha ancora reso noto chi sostituirà Ferrero. sport.quotidiano.net

sinner alcaraz lavoro obiettivoSinner e Alcaraz, riaccendono i motori: l'obiettivo è l'Australia. E intanto giocano a golf - Non solo tennis: durante la preparazione invernale Sinner e Alcaraz si sono dedicati pure a uno dei loro hobby preferiti. msn.com

sinner alcaraz lavoro obiettivoCalendario Jannik Sinner: quando torna a giocare e i tre eventi prima degli Australian Open. C’è una novità - Jannik Sinner ha giocato la sua ultima partita stagionale lo scorso 16 novembre, quando sconfisse lo spagnolo Carlos Alcaraz nell'atto conclusivo delle ... oasport.it

Alcaraz sfida Sinner e punta tutto sull’Australian Open

Video Alcaraz sfida Sinner e punta tutto sull’Australian Open

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.