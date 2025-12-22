sinner alcaraz al lavoro obiettivo australian open

Jannik Sinner (nella foto) è a Doha dove sta svolgendo la preparazione fisica in vista di una stagione che si preannuncia eterna. Carlos Alcaraz, invece, sta lavorando a casa sua a Murcia e in questi giorni si è allenato con Flavio Cobolli. Anche con le palline ferme i due vivono momenti opposti: l’altoatesino ha fatto di tutto per trattere nel suo staff almeno per un’altra stagione il "supercoach" australiano Darren Cahill, mentre lo spagnolo ha liquidato il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero e il botta e risposta tra i due sui social lascia intendere che non sia stata propria una separazione consensuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

