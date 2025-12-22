Sindrome del cuore in vacanza come si manifesta e come si previene il rischio cardiaco associato alle festività natalizie

Un insieme di disturbi del ritmo cardiaco che possono comparire per i troppi brindisi uniti ai pasti abbondanti proprio nel periodo delle feste natalizie e di inizio anno. Ecco come si riconoscono (e come si prevengono). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Sindrome del cuore in vacanza», come si manifesta e come si previene il rischio cardiaco associato alle festività natalizie Leggi anche: Festività natalizie, il mercato si terrà in anticipo: le nuove disposizioni Leggi anche: Flussi di traffico più intensi per le festività natalizie, in prefettura si è riunito il Cov La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. «Sindrome del cuore in vacanza», come si manifesta e come si previene il rischio cardiaco associato alle festività natalizie - Un insieme di disturbi del ritmo cardiaco che possono comparire per i troppi brindisi uniti ai pasti abbondanti proprio nel periodo delle feste natalizie e di inizio anno. vanityfair.it

Natale e Salute del Cuore: Rischi e Prevenzione - Scopri perché durante le festività natalizie aumenta il rischio di infarto e come prevenire la sindrome cardiaca da vacanza con consigli di esperti. veb.it

Cos’è la sindrome del «cuore in vacanza» che provoca le aritmie cardiache - Più persone muoiono per attacchi di cuore tra Natale e Capodanno rispetto a qualsiasi altro periodo dell’anno, tanto che negli Usa è nato il termine «Holiday heart» che indica quella che possiamo ... corriere.it

Una panchina azzurra e una partita del cuore per senbilizzare sulla sindrome di Sjögren Per vedere l'articolo: - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.