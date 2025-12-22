Sindaco di Montescudaio vieta la caccia | Tutela salute cittadino con patologie acuite da rumore spari Protestano i cacciatori

MONTESCUDAIO – Loris Caprai, sindaco di Montescudaio, provincia di Pisa, con apposita ordinanza ha vietato la caccia fino al 31 gennaio 2026, fine stagione venatoria, vietando l’ accesso dei cacciatori in un’area del territorio comunale in prossimità di località Le Ripe. Il provvedimento, spiega il Comune di Montescudaio col sindaco Caprai, eletto alle amministrative 2024 con la lista ‘Montescudaio di tutti’, battendo col 50.53% la sindaca uscente Simona Fedeli, “è stato adottato a tutela della salute e della tranquillità di un residente con gravi patologie certificate, per il quale la presenza dell’attività venatoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione e il rumore degli spari rappresentano un serio pregiudizio”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Capanni da caccia distrutti e coperti di insulti ai cacciatori

