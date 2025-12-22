Dopo l'indagine sul sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, per presunti maltrattamenti, si susseguono diverse prese di posizione. La Democrazia Cristiana invita a evitare processi mediatici e strumentalizzazioni, sottolineando l'importanza di rispettare la presunzione di innocenza e di attendere gli sviluppi ufficiali. La situazione resta sotto osservazione, mantenendo un approccio equilibrato e rispettoso delle procedure legali.

Dopo il "terremoto" in Municipio a Cervia scatenato dall'indagine sul sindaco Mattia Missiroli per maltrattamenti e lesioni sulla moglie, e dopo la richiesta di dimissioni da parte di Fratelli d'Italia, sul caso interviene con una nota anche Democrazia Cristiana. Leggi le notizie di RavennaToday. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Sindaco di Cervia indagato, si esprime anche la Dc: "Evitare i processi mediatici e le strumentalizzazioni"

Leggi anche: Saverio Romano all'assemblea di Noi Moderati: "La democrazia non si difende con i processi mediatici ma con le garanzie"

Leggi anche: Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti: Missiroli respinge le accuse

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti: Gip respinge il carcere.

Sindaco di Cervia indagato, si esprime anche la Dc: "Evitare i processi mediatici e le strumentalizzazioni" - “La violenza, in qualunque forma, è incompatibile con la convivenza civile e con la responsabilità pubblica" aggiungono Morgese e Corelli di Democrazia Cristiana ... ravennatoday.it

Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it