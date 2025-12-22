Sindaco di Cervia indagato la Casa delle Donne chiede le dimissioni | Fatti gravi che richiedono responsabilità

Dopo l'intervento del suo stesso partito, il Pd di Cervia, e dopo quello della Democrazia Cristiana di Ravenna, anche la Casa delle Donne di Ravenna commenta la polemica che ha coinvolto Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie da cui.

