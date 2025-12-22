Sindaco di Cervia indagato il Pd | Violenza incompatibile con i valori del nostro partito

Dopo il "terremoto" in Municipio a Cervia, con il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie, e dopo la richiesta di dimissioni da parte di Fratelli d'Italia, sul caso interviene con una nota anche il Partito Democratico di Cervia."Abbiamo appreso con sgomento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sindaco di Cervia indagato, il Pd: "Violenza incompatibile con i valori del nostro partito" Leggi anche: Cervia, il sindaco Pd Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie Leggi anche: Sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Fratelli d'Italia tuona: “Il Pd gli chieda di fare un passo indietro” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Fratelli d'Italia tuona: “Il Pd chieda un passo indietro a Mattia Missiroli”; Sindaco di Cervia indagato, il Pd: Violenza incompatibile con i valori del nostro partito; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Sindaco di Cervia indagato, il Pd: "Sgomenti" - "La violenza di genere in qualsiasi forma è incompatibile con i nostri valori" scrive il Partito democratico cervese sul primo cittadino sotto inchiesta per maltrattamenti alla moglie. rainews.it

Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Fratelli d'Italia tuona: “Il Pd chieda un passo indietro a Mattia Missiroli” - La nota congiunta dei meloniani: “Quanto avvenuto, se le indagini confermeranno le accuse, è di una gravità inaudita che getta una luce sinistra su una istituzione, quella municipale, che non può perm ... msn.com

Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it

Con una nota, il Pd di Cervia chiede che si faccia chiarezza prima posibile sulle accuse per maltrattamenti alla moglie da parte del sindaco di Cervia Missiroli. Intanto, Fratelli d'Italia chiede "un passo indietro" - facebook.com facebook

Il Pd di Cervia “sgomento” dopo l’apertura delle indagini per maltrattamenti nei confronti del sindaco x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.