Sindaco di Cervia indagato de Pascale | Sempre a favore delle indagini ma separare il penale dal politico

Dopo la notizia dell'indagine sul sindaco di Cervia Mattia Missiroli per maltrattamenti e lesioni sulla moglie e dopo i commenti dal mondo politico, da quello sindacale e quello sociale, arriva anche il commento del presidente della Regione Michele de Pascale. Leggi le notizie di RavennaToday su. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sindaco di Cervia indagato, de Pascale: "Sempre a favore delle indagini, ma separare il penale dal politico" Leggi anche: Sindaco di Cervia indagato, la Casa delle Donne chiede le dimissioni: "Fatti gravi che richiedono responsabilità" Leggi anche: Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie; Mattia Missiroli, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie. Lui: «Accuse infamanti»; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”. L’indagine sul sindaco di Cervia, De Pascale: “Distinguere l’aspetto penale da quello politico” - Quella del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, da cui si sta separando, “è una ... msn.com

