Sindaco anti-violenza indagato per lesioni e maltrattamenti La vittima è la moglie

Un Comune in prima fila contro la violenza di genere, con punto di ascolto per le «donne che vivono situazioni di disagio legate a maltrattamenti, violenze fisiche o psicologiche» e che appena un mese fa vara l’iniziativa «Valore Donna », «insieme verso un cambiamento socio culturale per contrastare la violenza sulle donne». E il sindaco dello stesso Comune che rischia di finire in galera per una lunga, brutta storia di maltrattamenti e di botte riservati alla moglie ritenuta credibile dalla Procura della Repubblica. Il primo cittadino viene salvato dal gip, che respinge la richiesta di arresto avanzata dai pm e lo lascia a piede libero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sindaco anti-violenza indagato per lesioni e maltrattamenti. La vittima è la moglie Leggi anche: Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie Leggi anche: Scandalo in Italia, il sindaco indagato per maltrattamenti alla moglie. Arriva la decisione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sindaco anti-violenza indagato per lesioni e maltrattamenti. La vittima è la moglie; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Femminicidio a Cava de' Tirreni, uccide a coltellate la compagna e poi si suicida; Il sindaco di Cervia è indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie. Sindaco anti-violenza indagato per lesioni e maltrattamenti. La vittima è la moglie - Da lì via all’inchiesta Un Comune in prima fila contro la violenza di genere, con punto di ascolto per le «donne che vivono situazioni di disagi ... ilgiornale.it

Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it

Chi è Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie: lui nega tutto - Attraverso il suo avvocato, Ermanno Cicognani, Missiroli ha già respinto le accuse, definendole "gravi e infamanti". tag24.it

OPERAZIONE ANTI-TRUFFA: IL RINGRAZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE Il Sindaco Giancarlo Proietto e l'Amministrazione Comunale esprimono il più sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri, con un particolare encomio al Capitano Dell’Otto d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.