Simplicio svela | Sono stato vicinissimo all’Inter! Mourinho mi voleva e parlai con Moratti ma…

Inter News 24 L’ex calciatore di Roma e Palermo, Fabio Simplicio, svela un retroscena legato al proprio passato, quando fu ad un passo dall’Inter. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Roma Fabio Simplicio ha raccontato del suo mancato trasferimento all’Inter ai tempi di Mourinho. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. COME MAI LA SCELTA DEL PARMA PER IL MIO ARRIVO IN ITALIA – « Fu Sacchi a segnalarmi. Diceva che potenzialmente ero più forte di Kakà. In realtà, Ricardo faceva un altro sport. Ma Arrigo con me fu come un padre, oltre che un grande sponsor ». SE È VERO CHE MI VOLEVA MOURINHO? – « Sì, sono stato vicinissimo al trasferirmi all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

