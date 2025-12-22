Simplicio si racconta | Sacchi un padre

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. “Diceva che potenzialmente ero più forte di Kakà. Roma scelta per Totti e De Rossi. Errori di gioventù? Ranieri ci sgridò per questo motivo”. L’ex centrocampista brasiliano  Fabio Simplicio  si è raccontato senza filtri in un’intervista concessa a  La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo la sua carriera italiana tra grandi allenatori, compagni leggendari, sliding doors di mercato e qualche eccesso giovanile.. L’ARRIVO IN ITALIA  –  “Fu Sacchi a segnalarmi. Diceva che potenzialmente ero più forte di Kakà. In realtà Ricardo faceva un altro sport. Ma Arrigo con me fu come un padre, oltre che un grande sponsor. 🔗 Leggi su Parlami.eu

simplicio si racconta sacchi un padre

© Parlami.eu - Simplicio si racconta: “Sacchi un padre”

Leggi anche: Simplicio si racconta: «Sacchi come un padre, diceva che potenzialmente ero più forte di Kakà. Roma scelta per Totti e De Rossi. Errori di gioventù? Ranieri ci sgridò per questo motivo»

Leggi anche: Dai bagni a San Leone fino al calcio di Sacchi e Scala, Sandro Melli si racconta: "Sono agrigentino grazie all'Akragas"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Simplicio: Per Sacchi ero più forte di Kakà. Un volta mi ubriacai e finii con l'auto in una fontana....

simplicio racconta sacchi padreFabio Simplicio: "Per Sacchi ero meglio di Kakà, a Roma arrivai ubriaco all'allenamento" - L'ex centrocampista racconta storie a aneddoti legati alla sua carriera: "Quando ho visto Totti mi sono emozionato" ... msn.com

simplicio racconta sacchi padrel'album dei ricordi - L’ex centrocampista brasiliano: "Arrigo era come un papà, Zamparini un signore ma senza pazienza, Sabatini invece non lo stimo: mi ha fatto fuori due volte senza nemmeno dirmelo. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.