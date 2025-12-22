Simplicio si racconta | Sacchi come un padre diceva che potenzialmente ero più forte di Kakà Roma scelta per Totti e De Rossi Errori di gioventù? Ranieri ci sgridò per questo motivo
Simplicio si racconta: queste le parole dell’ex centrocampista giallorosso, tra le altre, ai microfoni della Gazzetta dello Sport L’ex centrocampista brasiliano Fabio Simplicio si è raccontato senza filtri in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo la sua carriera italiana tra grandi allenatori, compagni leggendari, sliding doors di mercato e qualche eccesso giovanile. L’ARRIVO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Totti si racconta: «Roma? Ci chiamavano eterni secondi… Ronaldo? Per me dopo Maradona era il più forte di tutti i tempi»
Leggi anche: Sacchi, la rivelazione su Conte: «Quando ero ct mi diceva questo, l’ho consigliato a Marotta»
Simplicio: Per Sacchi ero più forte di Kakà. Un volta mi ubriacai e finii con l'auto in una fontana....
Fabio Simplicio: "Per Sacchi ero meglio di Kakà, a Roma arrivai ubriaco all'allenamento" - L'ex centrocampista racconta storie a aneddoti legati alla sua carriera: "Quando ho visto Totti mi sono emozionato" ... msn.com
l'album dei ricordi - L’ex centrocampista brasiliano: "Arrigo era come un papà, Zamparini un signore ma senza pazienza, Sabatini invece non lo stimo: mi ha fatto fuori due volte senza nemmeno dirmelo. msn.com
«Arrigo era come un papà, Zamparini un signore ma senza pazienza, Sabatini invece non lo stimo: mi ha fatto fuori due volte senza nemmeno dirmelo. A Roma noi brasiliani ne facevamo una al giorno. . . » Fabio Simplicio, oggi un po’ più in carne ma sempre - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.