Inter News 24 . Le parole del presidente della Lega Serie A. Il sogno australiano della Serie A si infrange definitivamente contro la burocrazia internazionale. L’ipotesi di disputare la sfida di campionato tra Milan e Como a Perth è ufficialmente tramontata, nonostante solo pochi giorni fa l’accordo sembrasse ormai blindato. Un vero e proprio colpo di scena che cancella la storica trasferta oceanica per il calcio italiano, lasciando l’amaro in bocca a organizzatori e appassionati. La partita, inizialmente programmata per l’8 febbraio come vetrina d’eccezione per il nostro movimento, tornerà a disputarsi regolarmente secondo i canoni tradizionali, annullando il lungo viaggio dei Rossoneri e dei Lariani. 🔗 Leggi su Internews24.com

Simonelli spiega: «Milan Como? Ecco perché è impossibile giocarla a Perth»

