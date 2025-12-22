Simonelli spiega | Milan Como? Ecco perché è impossibile giocarla a Perth
Inter News 24 . Le parole del presidente della Lega Serie A. Il sogno australiano della Serie A si infrange definitivamente contro la burocrazia internazionale. L’ipotesi di disputare la sfida di campionato tra Milan e Como a Perth è ufficialmente tramontata, nonostante solo pochi giorni fa l’accordo sembrasse ormai blindato. Un vero e proprio colpo di scena che cancella la storica trasferta oceanica per il calcio italiano, lasciando l’amaro in bocca a organizzatori e appassionati. La partita, inizialmente programmata per l’8 febbraio come vetrina d’eccezione per il nostro movimento, tornerà a disputarsi regolarmente secondo i canoni tradizionali, annullando il lungo viaggio dei Rossoneri e dei Lariani. 🔗 Leggi su Internews24.com
Milan-Como a Perth salta per rischi finanziari, Simonelli "occasione persa" - Como a Perth è saltata «a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell’ultimo minuto». gazzettadiparma.it
Milan-Como non si giocherà più a Perth: «rischi finanziari, condizioni onerose e complicazioni dell'ultimo minuto. Simonelli. «Occasione persa» - A far saltare il progetto, le ulteriori condizioni, considerate inaccettabili, poste dalla Afc, la Federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani ... corriere.it
Milan-Como, salta la partita di Serie A a Perth in Australia - L'ufficialità è arrivata tramite una nota congiunta della Lega Calcio e della Western Australia. tg24.sky.it
