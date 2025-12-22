Simeone al giornalista che va in pensione | Ho scoperto che è il tuo ultimo giorno E lo sorprende
Durante la conferenza stampa dopo Atletico Madrid-Girona, Simeone si rivolge a un giornalista annunciando di aver scoperto che è il suo ultimo giorno e manifestando sorpresa. La scena si distingue per la sua semplicità e naturalezza, senza toni eccessivi o sensazionalistici, lasciando spazio a un gesto di cortesia e rispetto reciproco tra allenatore e giornalista.
Il Cholo Simeone sorprende un giornalista in sala stampa dopo Atletico Madrid-Girona. Non risponde subito alla sua domanda: "Volevo farti le mie congratulazioni, perché ho saputo che oggi è il tuo ultimo giorno qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it
