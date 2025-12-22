Silvia Salis e Ruffini la manovra a tenaglia | è assedio alla Schlein
Il centro del centrosinistra torna a farsi sentire. Ha cominciato Silvia Salis, sindaca di Genova, con una lunga intervista sul Venerdì di Repubblica, mettendo in chiaro che non ha nessuna intenzione di candidarsi a eventuali primarie di coalizione. Poi, ieri, Ernesto Ruffini, fondatore dei comitati Più Uno (una riproposizione 2.0 dei comitati dell’Ulivo) ha dato una bordata a Elly Schlein. «Non la vedo come premier», ha detto in un’intervista al Foglio, aggiungendo che «ai miei occhi chi si vede adesso come premier, anziché guadagnare punti ne perde». E sempre ieri due iniziative si sono svolte al centro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Silvia Salis, l’ascesa (e la corte di amici) della sindaca anti Schlein
Leggi anche: È nata l'anti Schlein. La mossa di Renzi: lancia Silvia Salis ed è ovazione
Serie A, l'Atalanta si impone sul Genoa | .it; Natale, partner mio non ti conosco; In Onda, tensione Bocchino-Aprile: Lasciatemi parlare | .it; Meloni smonta Schlein in Aula: Masse di persone denutrite? Irresponsabile | .it.
Silvia Salis leader del campo largo? "Non farò mai le primarie" - In una lunga intervista su "Venerdì" di Repubblica, Salis parla della sua vita pubblica e privata e chiarisce un punto: non è interessata a eventuali primarie del campo largo. genovatoday.it
Manovra, Salis: mancano 11mila agenti, in finanziaria zero risorse - Peccato che la dotazione prevista dalla legge è 109. quotidiano.net
Oggi allo Scalo di Quinto ho portato con grande piacere i saluti della Silvia Salis Sindaca, in un pomeriggio che ha saputo unire mare, comunità e autentica magia natalizia. Ad aprire il pomeriggio sono stati i balletti dello Studio Arthanima – yoga e danza, un s - facebook.com facebook
Silvia Salis “doghessa”, la parità di genere corregge a Genova la centenaria cerimonia del Confuoco x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.