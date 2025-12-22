Il centro del centrosinistra torna a farsi sentire. Ha cominciato Silvia Salis, sindaca di Genova, con una lunga intervista sul Venerdì di Repubblica, mettendo in chiaro che non ha nessuna intenzione di candidarsi a eventuali primarie di coalizione. Poi, ieri, Ernesto Ruffini, fondatore dei comitati Più Uno (una riproposizione 2.0 dei comitati dell’Ulivo) ha dato una bordata a Elly Schlein. «Non la vedo come premier», ha detto in un’intervista al Foglio, aggiungendo che «ai miei occhi chi si vede adesso come premier, anziché guadagnare punti ne perde». E sempre ieri due iniziative si sono svolte al centro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis e Ruffini, la manovra a tenaglia: è assedio alla Schlein

Leggi anche: Silvia Salis, l’ascesa (e la corte di amici) della sindaca anti Schlein

Leggi anche: È nata l'anti Schlein. La mossa di Renzi: lancia Silvia Salis ed è ovazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Serie A, l'Atalanta si impone sul Genoa | .it; Natale, partner mio non ti conosco; In Onda, tensione Bocchino-Aprile: Lasciatemi parlare | .it; Meloni smonta Schlein in Aula: Masse di persone denutrite? Irresponsabile | .it.

Silvia Salis leader del campo largo? "Non farò mai le primarie" - In una lunga intervista su "Venerdì" di Repubblica, Salis parla della sua vita pubblica e privata e chiarisce un punto: non è interessata a eventuali primarie del campo largo. genovatoday.it