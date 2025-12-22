SIDI acquisti conti giudiziali e flussi di cassa | il Ministero illustra ai Sindacati le novità in arrivo

Si sono svolti oggi, 22 dicembre 2025, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, i primi incontri tecnici dedicati all’implementazione delle funzionalità del Sistema gestione acquisti del SIDI, nonché ai conti giudiziali e al Piano dei flussi di cassa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Registro elettronico e SIDI: assenze del personale trasmesse automaticamente, novità in arrivo per le segreterie

Leggi anche: Riflessioni sui conti giudiziali nelle istituzioni scolastiche. Guida per Dirigenti Scolastici, DSGA e Revisori dei Conti