Sicurezza stradale due nuovi dispositivi per il controllo della velocità

Sicurezza stradale, due nuovi dispositivi per il controllo della velocità Da mercoledì 7 gennaio nel ponente genovese, in via Pra’, nelle immediate vicinanze del civico 1A e del civico 70, saranno attivi due nuovi dispositivi fissi per il controllo della velocità. Questi strumenti mirano a favorire una guida più sicura e responsabile, contribuendo alla riduzione degli incidenti stradali nella zona.

Da mercoledì 7 gennaio nel ponente genovese, in via Pra', nelle immediate vicinanze del civico 1A e del civico 70, saranno attivi due nuovi dispositivi fissi per il controllo della velocità. Un intervento che ha come obiettivo rafforzare la prevenzione degli incidenti e migliorare la sicurezza.

