Sicilia anche in carcere si accende l’atmosfera del Natale | incontri straordinari tra bambini e genitori detenuti

In Sicilia, il Natale porta un senso di calore anche negli istituti penitenziari, dove si svolgono incontri tra bambini e genitori detenuti grazie al progetto Labirinti. Questi momenti, caratterizzati da gesti di gentilezza e giochi di fantasia, contribuiscono a mantenere vivi i legami familiari e a creare atmosfere di speranza.

Natale in carcere, grazie al progetto Labirinti in Sicilia incontri felici negli istituti penitenziari tra genitori detenuti e figli Grazie al Progetto Labirinti gli Istituti Penitenziari si trasformano in spazi felici tra gesti di gentilezza e giochi di fantasia. Scrivendo la letterina di Natale, piuttosto che tradizionali regali a volte si sognano momenti di spensieratezza da trascorrere con mamma e papà: i desideri di alcuni bambini sono stati realizzati. Accade quando le relazioni tra genitori e figli sono più delicate e gli incontri sono più occasionali, come per i familiari dei detenuti.

