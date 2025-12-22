siamo stanchi di ricevere questi trattamenti dagli arbitri

Nel dopopartita di Notaresco il direttore sportivo biancorosso Luca Gerilli mastica amaro: "L’ Ancona è stanca di ricevere questi trattamenti dagli arbitri – commenta –, noi non vogliamo essere trattati in maniera differente, ma come tutti gli altri. Invece la seconda parte di gara è stata penalizzante. Kouko è stato espulso su una caduta, e questo ci penalizza per questa partita e per la prossima. Noi ogni fallo un’ammonizione, loro andavano avanti coi falli senza essere puniti. E se rivediamo la dinamica del fallo di Kouko non è da ammonizione. Andava cambiato prima? La gestione dei cambi la fa il mister, ma no, Kouko non andava cambiato perché già ammonito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

