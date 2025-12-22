Siamo stanchi di ricevere questi trattamenti dagli arbitri
Nel dopopartita di Notaresco il direttore sportivo biancorosso Luca Gerilli mastica amaro: "L’ Ancona è stanca di ricevere questi trattamenti dagli arbitri – commenta –, noi non vogliamo essere trattati in maniera differente, ma come tutti gli altri. Invece la seconda parte di gara è stata penalizzante. Kouko è stato espulso su una caduta, e questo ci penalizza per questa partita e per la prossima. Noi ogni fallo un’ammonizione, loro andavano avanti coi falli senza essere puniti. E se rivediamo la dinamica del fallo di Kouko non è da ammonizione. Andava cambiato prima? La gestione dei cambi la fa il mister, ma no, Kouko non andava cambiato perché già ammonito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Apple perde in tribunale: se hai fatto questi acquisti con questi account potresti ricevere un rimborso
Leggi anche: “Siamo ai titoli di coda. Questi tagli non sono un risparmio. Sono un atto di vandalismo culturale”: l’appello dagli Stati Generali dello Spettacolo
"Siamo stanchi di ricevere questi trattamenti dagli arbitri" - Nel dopopartita lo sfogo del direttore sportivo Gerilli: "Il secondo giallo non c’era, per noi ad ogni fallo c’era un’ammonizione" ... ilrestodelcarlino.it
Un ragazzo di circa 20 anni ha cercato di entrare con la forza in un locale in provincia di Verona, ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza. Il titolare: «Siamo stanchi» - facebook.com facebook
Siamo stanchi di diventare giovani seri o contenti per forza, o criminali, o nevrotici: vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. Non vogliamo essere subito già così senza sogni. Pier Paolo Pasolini x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.