"ABBIAMO sportelli anche in località dell’appennino emiliano in cui non conviene essere. Da un punto di vista economico e della redditività della filiale converrebbe chiudere, tuttavia la nostra banca non ragiona solo in termini di redditività ma guarda anche alla società, agli interessi di quelle località che perdendo uno sportello bancario perdono molto in termini di servizi per la popolazione, specie quella anziana ma non solo". Il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, descrive con orgoglio il modo di fare banca dell’istituto di credito bolognese – 740 addetti, 56.500 soci e oltre 186mila clienti – una Bcc del gruppo Iccrea che ha aperti 97 sportelli, che diventeranno 98 a inizio anno con l’apertura di quello di Spilamberto (Modena) che segue quella di fine novembre scorso a Fidenza (Parma). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Siamo presenti anche dove non conviene: rimaniamo per la comunità"

Leggi anche: Pd, i riformisti a Schlein: "Qui siamo e qui rimaniamo"

Leggi anche: Pd, i riformisti a Schlein: "Qui siamo e qui rimaniamo"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Siamo presenti anche dove non conviene: rimaniamo per la comunità.

Siamo presenti anche dove non conviene: rimaniamo per la comunità - "ABBIAMO sportelli anche in località dell’appennino emiliano in cui non conviene essere. msn.com