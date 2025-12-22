Si può prendere la cardioaspirina in gravidanza | le linee guida spiegate bene.

L’uso della cardioaspirina in gravidanza è un tema delicato, spesso oggetto di consulti medici. Le linee guida forniscono indicazioni precise per valutare i benefici e i rischi, considerando l’importanza di prevenire complicazioni come la preeclampsia. In questa guida si approfondiscono le modalità corrette di assunzione e le precauzioni da seguire, offrendo un’informazione chiara e affidabile per le donne in gravidanza e i professionisti sanitari.

L' assunzione dei farmaci in gravidanza è spesso associata al rischio degli effetti teratogeni (responsabili di malformazioni). In realtà, come precisato dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF), solamente il 2% degli effetti teratogeni è riconducibile ai farmaci assunti durante la gravidanza, in modo particolare nel primo trimestre. Ma cosa fare quando un farmaco, come nel caso della cardioaspirina, è indicato per la prevenzione contro una grave complicanza della gravidanza, com'è la preeclampsia? Vediamo se, quando e come prendere la cardioaspirina in gravidanza e a cosa fare attenzione. Cos'è la cardioaspirina e a cosa serve.

