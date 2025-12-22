Si ferisce mentre tenta il furto Trovato a terra dai carabinieri

Lancia il coperchio di un tombino fognario contro la vetrata della parafarmacia e si ferisce ad una mano. I carabinieri lo trovano a terra, sanguinante, e lo denunciano. È quanto accaduto l’altra notte, intorno a mezzanotte, in viale Europa, zona Europin a Montecosaro Scalo, dove tra le varie attività commerciali c’è una parafarmacia. Durante un normale servizio di controllo, i militari hanno trovato l’uomo, un 38enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, riverso per terra con una mano sanguinante. Accortisi della situazione, i carabinieri hanno subito chiamato il 118. Poi hanno cercato di capire come l’uomo si fosse ferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

