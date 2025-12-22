Si avvicina Natale e arrivano freddo e temporali | scatta l' allerta meteo gialla

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni fornite dal Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle ore 6 di martedì 23 dicembre fino alle ore 6 di mercoledì 24 dicembre. Il provvedimento riguarda un ampio territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

si avvicina natale e arrivano freddo e temporali scatta l allerta meteo gialla

© Casertanews.it - Si avvicina Natale e arrivano freddo e temporali: scatta l'allerta meteo gialla

Leggi anche: Meteo, arrivano i temporali: scatta l'allerta gialla a Palermo

Leggi anche: Meteo, arrivano i temporali: scatta l'allerta gialla nel messinese

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Weekend all'insegna dell'instabilità in Sicilia, poi arriva il ciclone di Natale: le previsioni meteo; Tendenza fino a Natale, verso una fase perturbata e via via più fredda; Meteo Natale 2025: si apre la Porta dell’Est, il grande gelo si avvicina; Meteo Italia | verso un Natale più freddo con possibile neve.

avvicina natale arrivano freddoFreddo da est tra la Vigilia e Natale, fiocchi di neve a bassissima quota per il centro meteo europeo - La settimana di Natale è cominciata all’insegna del maltempo, soprattutto su Liguria, Piemonte e Sardegna, dove si avvicina un vasto e intenso fronte ... meteogiornale.it

avvicina natale arrivano freddoMeteo, che tempo farà a Natale e quando arrivano neve e freddo sull’Italia: le previsioni di Giuliacci - A Natale pioverà e nevicherà al Nord ma è tra il 27 e il 31 ... fanpage.it

avvicina natale arrivano freddoOndata di freddo e neve dalla Russia nel giorno di Natale, ecco perché - Ci sono aggiornamenti davvero inaspettati per il giorno di Natale, soprattutto dal Centro Meteo americano GFS. meteogiornale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.