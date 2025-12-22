Si avvicina Natale e arrivano freddo e temporali | scatta l' allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni fornite dal Centro Funzionale, ha emanato un'allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle ore 6 di martedì 23 dicembre fino alle ore 6 di mercoledì 24 dicembre. Il provvedimento riguarda un ampio territorio.

