Si apre voragine gigantesca in un canale | barche risucchiate I testimoni | Pensavamo fosse un terremoto
Strage sfiorata nello Shropshire: un’enorme voragine si è aperta in un canale, trascinando due barche e rilascia acqua nei campi. Dieci persone salvate dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
