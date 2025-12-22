Si addormenta in vasca con la figlia in braccio e al risveglio la trova morta | Papà devastato
"I genitori erano devastati, avevano anche un altro bambino di 6 mesi in casa. Sappiamo che prendersi cura di due bambini piccoli può essere impegnativo", ha dichiarato la polizia annunciando l'arresto del 33enne per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
