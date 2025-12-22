Si addormenta in vasca con la figlia in braccio e al risveglio la trova morta | Papà devastato

Papà si addormenta nella vasca idromassaggio con la figlia in braccio, al risveglio la trova morta: «Aveva un altro bimbo di sei mesi» - Un papà si è addormentato nella vasca idromassaggio mentre faceva un bagno rilassante mentre aveva in braccio sua figlia di quasi due anni. leggo.it

Entra nella vasca idromassaggio con la figlia di un anno e si addormenta: la piccola è annegata - Una bimba di un anno è annegata in una vasca idromassaggio in Florida mentre era tra le braccia del padre, che si era addormentato sotto effetto di alcol e droghe. blogsicilia.it

Entra nella vasca idromassaggio con la figlia di un anno e si addormenta: la piccola è annegata - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.