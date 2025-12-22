Shopping natalizio addio stress | parcheggio gratuito su corso Matteotti Ecco quando
Per agevolare lo shopping natalizio, la Giunta di Reggio Calabria ha deciso di sospendere temporaneamente il divieto di sosta su Corso Matteotti, dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026; il provvedimento è stato approvato su iniziativa dell’assessore alla città produttiva Alex Tripodi che, assieme. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Giovani, musica e zero stress grazie al parcheggio gratuito
Leggi anche: Piazza Aguselli, riapre anche il parcheggio: prima ora di sosta gratuita per incentivare lo shopping natalizio
Comprare regali è stressante quanto un esame o un colloquio: lo studio sullo shopping natalizio - Bello il Natale: i pranzi in famiglia, le scorpacciate di dolci, le tombolate con gli amici, le luci, gli addobbi, le feste, le vacanze sulla neve, i regali. fanpage.it
Per i regali di Natale gli italiani si affideranno all’Ai: riduce lo stress - Secondo la 19ª edizione dell’Annual holiday shopping survey di Accenture, i consumatori italiani si preparano ad anticipare gli acquisti, con un ... primaonline.it
Perché gli italiani rimandano l'acquisto dei regali di Natale? La ricerca di Klarna - Il quesito è amletico, il comportamento è abbastanza diffuso (riguarda ben un uomo su tre). grazia.it
Serravalle Designer Outlet è la destinazione perfetta per il tuo shopping natalizio Con i vantaggi esclusivi che riceverai iscrivendoti al McArthurGlen Loyalty Club potrai comprare i regali a prezzi incredibili Vieni a trovarci! #natale #serravalleoutlet #sho - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.