shadow collide primo brano in inglese del pugliese d guerrera della provincia di foggia

Dal 19 dicembre emerge dalle tenebre "Shadows Collide", il nuovo singolo di D. Guerrera. Un punto di non ritorno. Il primo brano in inglese dell'artista della provincia di Foggia, che abbandona ogni protezione per immergersi in un rock crudo, intimo e furiosamente umano. "Shadows Collide" nasce nel momento esatto in cui tutto crolla. Quando il mondo stringe la gola, la luce si spegne e resta solo il rumore dei pensieri che implodono. Rabbia, dolore, perdita di controllo: ciò che potrebbe seppellirci diventa invece un urlo elettrico, un'esplosione sonora che trasforma il buio in resistenza.
Shadow collide, primo brano in inglese del pugliese D. Guerrera.
