Il telegiornale degli studenti torna con nuove storie di territorio, cultura e innovazione.. È online sul canale YouTube della Città Metropolitana di Napoli la prima puntata della nuova stagione di Sguardi Metropolitani, il format televisivo ideato e realizzato interamente dagli studenti di una vasta rete di istituti superiori del territorio metropolitano. Un progetto che continua a raccontare, attraverso gli occhi e le voci dei giovani, le storie, le eccellenze e le sfide del nostro territorio, sotto il coordinamento dell’ITI “Galileo Ferraris” di Scampia, scuola capofila dell’iniziativa, e con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Sguardi Metropolitani”: on line la prima puntata dell’anno scolastico 2025/2026

