Sgombero Askatasuna | davanti alla logica repressiva del governo Torino ha risposto in modo ammirevole

Dopo Leoncavallo e Askatasuna, il governo ha deciso che il vero nemico del Paese sono i centri sociali. Non la precarietà, non i salari da fame, non le disuguaglianze. Lo sgombero di corso Regina 47 a Torino non si affianca solo a quello recente del Leoncavallo, ma prelude, come annunciato da Piantedosi stesso, ad altre azioni nei confronti degli spazi sociali romani e non solo. È una logica repressiva, da campagna elettorale permanente, innanzitutto per tentare di spegnere e piegare le realtà che contestano più duramente le politiche di questo governo. Con l'atto di forza spettacolare in quella data simbolica che è il 18 dicembre, l'intero quartiere di Vanchiglia è stato svegliato all'alba da un'operazione di polizia giudiziaria che ha costretto 500 famiglie di bambini, che sarebbero dovuti andare a scuola, a restare fuori.

