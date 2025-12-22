Roma – È arrivata una prima, importante decisione nel processo civile avviato a Roma da Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, per tutelare la salute e gli interessi del padre. Il Tribunale di Roma, sotto la direzione della giudice Paola Scorza, ha deciso che non c’è bisogno, al momento, di nominare un amministratore di sostegno per la gestione ordinaria della vita del critico d’arte 73enne, ma ha disposto una perizia psicologica per valutare la sua capacità di prendere decisioni complesse e straordinarie, come fare testamento o contrarre matrimonio. Servirà circa un mese, forse un mese e mezzo. Vittorio Sgarbi, 73 anni, con la figlia Evelina, ultimogenita nata nel 2000 La vicenda ha avuto inizio dopo un periodo di profonda depressione che ha colpito Sgarbi all'inizio dell'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno”. Ma per matrimonio e testamento serve una perizia

Leggi anche: Vittorio Sgarbi: il giudice dice no all’amministratore di sostegno ma dispone una super perizia

Leggi anche: No all'amministratore di sostegno per Sgarbi, ci sarà una perizia medica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Carlo: «Grazie alla diagnosi precoce le mie cure contro il tumore nel prossimo anno saranno ridotte»; Fabrizio Corona, Netflix annuncia l'uscita della docuserie 'Io sono notizia': «Lavoro, soldi, sesso e alcol. Mi divertivo ed ero maledetto».

No all'amministratore di sostegno per Sgarbi, ci sarà una perizia medica - Ma è stata disposta una perizia medica per valutare se il critico d'arte "sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze pe ... msn.com