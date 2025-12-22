Sfregio dopo la finale Ballando con le stelle Barbara D’Urso furiosa | cosa si è scoperto

La loro avventura era stata una delle più seguite e commentate dell’intera stagione. Settimana dopo settimana avevano conquistato il pubblico, diventando una presenza fissa tra le coppie più amate dello show. Il percorso di Barbara d’Urso e del suo maestro Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle si è però interrotto sul più bello, quando la gara si è fatta durissima e la finale ha messo tutti di fronte all’ultimo verdetto del pubblico e della giuria. >> La corsa della coppia si è fermata nello scontro decisivo con Andrea Delogu e Nikita Perotti, che non solo hanno avuto la meglio, ma sono riusciti anche a sollevare la coppa della vittoria nello show condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

