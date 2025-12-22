Anche quest’anno l’idea dell’autista Samuele Bonetti, il Babbo Natale alla guida del suo camion, dopo mesi di preparativi e progetti è diventata realtà la mattina di sabato 20. Bonetti e alcuni amici hanno sfilato in camion per le strade dell’ospedale di Cona per concludere la loro passerella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sfilano i camion di 'Truck for life' per strappare un sorriso ai pazienti pediatrici

