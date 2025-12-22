Serie D Tuttocuoio la vittoria sfuma al fotofinish Speranza rimandata al 2026 con Coriano

E’ sfumato nei minuti finali il sogno del Tuttocuoio di chiudere l’anno solare e il girone di andata di Serie D con la prima vittoria. La squadra pontaegolese si è infatti dovuta accontentare di un pareggio per 1-1 nella trasferta sul terreno della Trevigliese. Passata in vantaggio con il primo gol di Sichi a metà della ripresa, la compagine di Firicano è stata raggiunta a 7’ dal novantesimo da una rete di Pesenti. I neroverdi hanno fallito così la possibilità di avvicinarsi alla salvezza diretta, distante sempre 9 punti e rappresentata proprio dalla Trevigliese, e restano ultimi con 5 punti e, come detto, senza vittorie, unico club tra i 162 della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

