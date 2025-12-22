Da un lato la bella doppia reazione allo svantaggio, dall’altro il rammarico di una piccola occasione persa per accorciare sul primo posto contro un’avversaria di bassa classifica. L’ultima gara del 2025 lascia sensazioni contrastanti al Milan Futuro che non va oltre il 2-2 sul campo -forse oltre i limiti della praticabilità, tra fango e buche- della Vogherese, terz’ultima in classifica. Dopo un avvio equilibrato i padroni di casa la sbloccano al 33’ con un gran destro al volo di Palma. Ma i rossoneri reagiscono subito, trascinati da un ottimo Ibrahimovic che pareggia grazie da un altrettanto pregevole sinistro all’incrocio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Non basta Ibra jr a Milan Futuro. Con la Vogherese è solo pari (2-2)

