Serie D - Girone E Un Tau stile Sinner

TAU ALTOPASCIO 6 FOLLONICA GAVORRANO 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Meucci, Cartano (25’ st Nunziati), P. Carcani (33’ st Bouah), Manetti (18’ st Bachini), Bagnoli (30’ st Del Gronchio), Lombardo, Iezzi, T. Carcani, Omorugieva (36’ st Borracchini). All.: Maraia. FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Bernadini, Matteucci, Bellini, Marino (9’ st Likaxhiu), Maurizi, Mutton (24’ st Bianchi), Fremura (9’ st Giordani), Proietti (21’ st Bucci), Pescicani, Arrighi (32’ st Ferretti). All.: Brando. Arbitro: Colombi di Livorno. Reti: 15’ pt Pescicani, 28’ pt Bellini (autorete), 39’ pt Cartano, 42’ pt P. Carcani (rigore), 6’ st Omorugieva, 14’ st Lombardo, 35’ st T. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E". Un Tau stile... Sinner Leggi anche: Serie "D" - Girone "E". Tau crolla a Grosseto Leggi anche: Serie "D" - Girone "E". Il Tau cade a Foligno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie D» - Girone E»: il punto. Il Tau perde anche il secondo posto. Maraia: Ma è mancato solo il gol»; Serie D, si chiude il girone d’andata: il programma della 17ª giornata; Serie D, gir. E. Il Follonica Gavorrano sfida il Tau: le parole di mister Brando; Serie D - Girone E Maraia: Tau, sfida dura. Tau dilaga (6-1) sul Gavorrano e si conferma terza forza - Il Tau Altopascio riceve il Follonica Gavorrano con l'obiettivo di rilanciarsi subito dopo la sconfitta di Terranuova Bracciolini. noitv.it

Serie "D" - Girone "E". Maraia vuole un Tau tosto - Si chiude il girone di andata e anche il 2025 per un Tau che, in questo anno solare, ha all’attivo una finale play- lanazione.it

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Volano Lentigione e Grosseto, tre in testa nel girone I! (21 dicembre 2025) - Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi oggi domenica 21 dicembre 2025, il campionato è alla diciassettesima giornata. ilsussidiario.net

6ª GIORNATA COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE | GIRONE A Monastir1983 Sini Masullas 2011 2-2 Reti: Santoni; Maccioni Finisce in pareggio l’ultima partita del girone di Coppa Italia regionale di Serie C. Gara anche stregata per il Monastir, ch - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.