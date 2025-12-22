Arezzo, 22 dicembre 2025 – Serie B – I Botoli sfiorano il colpaccio a Civita Castellana: grande prestazione ma niente punti Si chiude con rammarico ma anche con segnali molto incoraggianti il 2025 dei Botoli Club Arezzo, sconfitti in trasferta a Civita Castellana per 3-1 n ell’ultima gara dell’anno del campionato di Serie B. I nero amaranto giocano una partita di alto livello, restando sempre agganciati al match e cedendo solo nei momenti decisivi. La gara, disputata alla Palestra Comunale “Pino Smargiassi”, è stata equilibrata e spettacolare. Arezzo parte forte e conquista il primo set 23-25, dimostrando personalità e qualità di gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

