Serie A salta la storica partita a Perth | annullato il progetto europeo fuori dai confini nazionali
Accordo annullato tra Lega Serie A e governo del Western Australia: troppo elevati i rischi finanziari e le richieste dell’AFC. Sfuma Milan-Como dell’8 febbraio. Si ferma a un passo dalla storia il progetto che avrebbe portato la prima partita ufficiale di un campionato europeo fuori dai confini nazionali. La Lega Calcio Serie A e il . 🔗 Leggi su Sportface.it
Milan-Como a Perth, il progetto che si ferma: Milano al centro di una svolta mancata per la Serie A - Milano resta centrale nella strategia globale della Serie A. milanosportiva.com
Salta Milan-Como a Perth, clamoroso passo indietro della Lega Serie A - Clamoroso dietrofront della Lega Serie A: Milan- milanosportiva.com
Bologna, rottura della clavicola per Bernardeschi. Salta il Napoli e altre 7 giornate di Serie A. I tempi di recupero - specifica il Bologna - si aggirano intorno alle 6 settimane. L'esterno ex Toronto salterà le gare contro Napoli, Sassuolo, Inter, Atalanta, Como, Fior - facebook.com facebook
ULTIM'ORA SERIE A Como, Assane Diao salta la Coppa d'Africa Per l'esterno lesione al bicipite femorale destro #SkySport #SkySerieA x.com
