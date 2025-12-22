Serie A salta la storica partita a Perth | annullato il progetto europeo fuori dai confini nazionali

Accordo annullato tra Lega Serie A e governo del Western Australia: troppo elevati i rischi finanziari e le richieste dell’AFC. Sfuma Milan-Como dell’8 febbraio. Si ferma a un passo dalla storia il progetto che avrebbe portato la prima partita ufficiale di un campionato europeo fuori dai confini nazionali. La Lega Calcio Serie A e il . 🔗 Leggi su Sportface.it

