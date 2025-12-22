Serie A Milan-Como non si giocherà in Australia
La partita, valevole per la 24esima gara di Campionato, prevista per l'8 febbraio non verrà più disputata in Australia. La ministra australiana si è detta "delusa" dalla decisione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Milan-Como non si giocherà più a Perth: «rischi finanziari, condizioni onerose e complicazioni dell'ultimo minuto. Simonelli. «Occasione persa» - A far saltare il progetto, le ulteriori condizioni, considerate inaccettabili, poste dalla Afc, la Federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani ... msn.com
