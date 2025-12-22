Serie A errore arbitrale senza precedenti | violata la Regola 11

La 16ª giornata di Serie A è stata caratterizzata da un episodio arbitrale senza precedenti, che ha violato la Regola 11. La situazione ha coinvolto decisioni discutibili e errori da parte degli ufficiali di gara, evidenziando criticità nel controllo delle partite. Questo evento solleva interrogativi sulla gestione degli arbitri e sulle procedure di revisione. La vicenda rimane al centro del dibattito nel calcio nazionale.

Clamorosa figuraccia del direttore di gara e dell’assistente. Da Pellegrini-Bremer ai portieri espulsi: la moviola La 16esima giornata di Serie A si è giocata soltanto in parte, con quattro partite rinviate a causa degli impegni di Napoli, Bologna, Inter e Milan in Supercoppa. I fischietti italiani se la sono cavata abbastanza bene nel week end, tranne uno che ha commesso un errore che sarebbe imperdonabile persino in terza categoria. Si tratta di Luca Pairetto. Disastro Pairetto in Lazio Cremonese (foto Ansa) – Calciomercato.it Nei minuti finali del match di sabato tra Lazio e Cremonese, espelle giustamente Ceccherini per DOGSO, ma nella stessa azione ci stava anche almeno un giallo (e sarebbe stato il secondo) se non il rosso diretto anche per Pezzella che trattiene per i capelli Guendouzi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Serie A, errore arbitrale senza precedenti: violata la Regola 11 Leggi anche: Atalanta, la maledizione del dischetto continua! L’errore di De Ketelaere è solo l’ultimo di una lunga serie: i precedenti Leggi anche: Bologna – Napoli, Rocchi conferma l’errore arbitrale: l’episodio fa discutere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le pagelle degli arbitri: Crezzini da 4,5, disastri a San Siro. Doveri 5, fischia troppo; Arbitri e Var, domenica di polemiche ma (quasi) tutti i fischi sono giudicati corretti; Eccellenza - Lagonegro, mister De Marco dopo la sconfitta: '' Devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno disputato; ieri subito torto arbitrale...; Lazio-Cremonese e quel regolamento calpestato: il più incredibile degli errori disarma anche i paladini degli arbitri. Classifica senza errori arbitrali, i verdetti su Juventus-Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta: falsato un match - Serie A, la classifica senza errori arbitrali: la moviola della sedicesima giornata, il verdetto su Juventus- sport.virgilio.it Classifica senza errori arbitrali, i verdetti su Milan-Sassuolo, Bologna-Juve, Napoli, Inter, Roma e Torino - Serie A, classifica senza errori arbitrali: la moviola della quindicesima giornata, verdetti su Milan- sport.virgilio.it

Milan e Napoli in testa? Juventus e Bologna penalizzate, l'Inter perde punti e posizioni... - Classifica Serie A Senza Errori Arbitrali - La tredicesima giornata di serie A si è chiusa con nuove polemiche legate alle decisioni di arbitri e Var: in primis per gli episodi di Milan- affaritaliani.it

SERIE C | Gara dai due volti per il Crotone, che passa in vantaggio grazie a un clamoroso errore di Calabrese - facebook.com facebook

