Inter News 24 Serie A decisa nel recupero al Ferraris: l’Atalanta espugna il campo del Genoa grazie al colpo di testa di Hien, grande rammarico. Successo pesantissimo in Serie A per l’Atalanta, che supera di misura il Genoa con un gol arrivato in pieno recupero. Al Ferraris finisce 0-1, deciso dal colpo di testa di Isak Hien, bravo a sfruttare una delle ultime occasioni della partita e a regalare tre punti fondamentali alla squadra bergamasca. La gara si è messa subito in salita per il Genoa, rimasto in inferiorità numerica dopo appena tre minuti per l’espulsione del portiere Nicola Leali. Un episodio che ha inevitabilmente condizionato l’andamento del match, costringendo i rossoblù a una lunga prova di resistenza contro un’Atalanta più propositiva ma spesso imprecisa nella fase di finalizzazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, Atalanta colpisce al 90’ con il giocatore più inatteso: Genoa ko e bergamaschi rilanciati da Hien

