Sergio Mattarella concede 5 grazie | ecco a chi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato cinque decreti di grazia ai sensi dell' art. 87 comma 11 della Costituzione, dopo l'istruttoria conclusa con parere favorevole del Ministero della Giustizia. L'atto di clemenza, previsto dall'ordinamento, è stato adottato caso per caso, valorizzando elementi come il tempo trascorso dai fatti, le condizioni personali dei condannati e le valutazioni del Magistrato di sorveglianza e della Procura generale. Per Bardhyl Zeneli (1962), condannato a 1 anno e 6 mesi per evasione dai domiciliari, la grazia integrale ha considerato i pareri secondo cui l'allontanamento dall'abitazione con obbligo di dimora non integra la fattispecie di evasione.

Mattarella concede la grazia a cinque condannati: chi sono e cosa hanno fatto - Questo potere del presidente della Repubblica è disciplinato dall'articolo 87 della Costituzione che permette di estinguere in tutto o in parte la pena inflitta o di trasformarla ... today.it

Sergio Mattarella concede la grazia a cinque detenuti x.com

