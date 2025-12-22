Sergio Conceiçao racconta l'addio al Milan | Ambiente instabile la dirigenza non mi ha supportato

Sergio Conceiçao ripercorre i sei mesi a Milano tra Supercoppa Italiana vinta e le difficoltà interne. "C’era instabilità a livello societario, attorno alla squadra l’ambiente non era buono. La dirigenza non mi ha supportato": così l'allenatore portoghese spiega la separazione e le condizioni in cui ha lavorato prima dell'addio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

