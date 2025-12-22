Sequestro alimenti ad un ambulante | ecco la merce mandata al macero

Il gruppo carabinieri Forestale di Napoli ha disposto una campagna di controlli. Dalle attività espletate i militari del Nucleo CC Forestale di Marigliano (NA), unitamente a personale della Polizia Locale nell’agro del Comune di Marigliano, riscontravano la presenza di un venditore ambulante che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sequestro alimenti ad un ambulante: ecco la merce mandata al macero Leggi anche: Furgone forzato e 'ripulito' dai ladri, l'ambulante resta senza merce da esporre sul banco al mercato Leggi anche: Ambulante abusivo fugge all'arrivo degli agenti in via Garibaldi a Torino, ma lascia la merce a terra Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Occupazione di suolo pubblico e vendita oltre l'orario consentito: scattano le sanzioni per 4 ambulanti; Carabinieri, sequestrati 150 chili di alimenti irregolari. Coinvolta anche attività di Soveria Mannelli; Maxi sequestro al confine: olio, panettoni e mozzarella nascosti nel furgone. Sequestro alimenti ad un ambulante: ecco la merce mandata al macero - Dalle attività espletate i militari del Nucleo CC Forestale di Marigliano (NA), unitamente a personale della Polizia Lo ... napolitoday.it

Controlli all’aeroporto di Linate: sotto sequestro 6,5 tonnellate di alimenti “fuorilegge” negli ultimi sei mesi - Le operazioni congiunte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha bloccato carni, latticini e frutta non tracciati, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica ... varesenews.it

L’ambulante vendeva formaggi e salumi non refrigerati: sequestro e maxi multa - Macerata, 3 settembre 2025 – Formaggi e salumi esposti in vendita, ma non conservati nei contenitori refrigerati. ilrestodelcarlino.it

I Carabinieri del Nas di Salerno hanno effettuato un ingente sequestro di alimenti, tutti privi delle indicazioni sulla tracciabilità, anche nel salernitano oltre che nella Valle Telesina. Inoltre sono state impartite diverse diffide in alcune pasticceria del Cilento e dell - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.