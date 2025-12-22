Sequestro alimenti ad un ambulante | ecco la merce mandata al macero

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo carabinieri Forestale di Napoli ha disposto una campagna di controlli. Dalle attività espletate i militari del Nucleo CC Forestale di Marigliano (NA), unitamente a personale della Polizia Locale nell’agro del Comune di Marigliano, riscontravano la presenza di un venditore ambulante che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

sequestro alimenti ad un ambulante ecco la merce mandata al macero

© Napolitoday.it - Sequestro alimenti ad un ambulante: ecco la merce mandata al macero

Leggi anche: Furgone forzato e 'ripulito' dai ladri, l'ambulante resta senza merce da esporre sul banco al mercato

Leggi anche: Ambulante abusivo fugge all'arrivo degli agenti in via Garibaldi a Torino, ma lascia la merce a terra

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Occupazione di suolo pubblico e vendita oltre l'orario consentito: scattano le sanzioni per 4 ambulanti; Carabinieri, sequestrati 150 chili di alimenti irregolari. Coinvolta anche attività di Soveria Mannelli; Maxi sequestro al confine: olio, panettoni e mozzarella nascosti nel furgone.

sequestro alimenti ambulante merceSequestro alimenti ad un ambulante: ecco la merce mandata al macero - Dalle attività espletate i militari del Nucleo CC Forestale di Marigliano (NA), unitamente a personale della Polizia Lo ... napolitoday.it

Controlli all’aeroporto di Linate: sotto sequestro 6,5 tonnellate di alimenti “fuorilegge” negli ultimi sei mesi - Le operazioni congiunte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane ha bloccato carni, latticini e frutta non tracciati, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica ... varesenews.it

L’ambulante vendeva formaggi e salumi non refrigerati: sequestro e maxi multa - Macerata, 3 settembre 2025 – Formaggi e salumi esposti in vendita, ma non conservati nei contenitori refrigerati. ilrestodelcarlino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.