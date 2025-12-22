Sequestrati oltre due quintali di botti illegali arrestato il responsabile

Comunicato Stampa Trovati artifizi artigianali altamente pericolosi Un piccolo arsenale di fuochi d'artificio altamente pericolosi, è stato sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, le Fiamme Gialle hanno intensificato l'azione . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sequestrati oltre due quintali di botti illegali, arrestato il responsabile

Benevento, sequestrati circa due quintali di botti illegali: arrestato il responsabile - Benevento, 22 dicembre – Un vero e proprio arsenale di fuochi d’artificio altamente pericolosi è stato sequestrato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. ilmonito.it

Sequestrati addobbi e sei quintali di alimenti natalizi: controlli dei NAS di Salerno - In vista delle imminenti festività natalizie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno intensificato le attività di controllo su tutto il territorio, concentrandosi ... ilvescovado.it

