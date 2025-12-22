Sequestrati oltre due quintali di botti illegali arrestato il responsabile

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Trovati artifizi artigianali altamente pericolosi Un piccolo arsenale di fuochi d’artificio altamente pericolosi, è stato sequestrato dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le Fiamme Gialle hanno intensificato l’azione . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

sequestrati oltre due quintali di botti illegali arrestato il responsabile

© Fremondoweb.com - Sequestrati oltre due quintali di botti illegali, arrestato il responsabile

Leggi anche: Benevento: Sequestrati circa 2 quintali di botti illegali ed arrestato il responsabile

Leggi anche: Sequestrati oltre 300mila botti illegali e pericolosi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cozze e vongole nocive per la salute: sequestro di oltre 1500 chili di molluschi e maxi multa; Quintali di fuochi pirotecnici sequestrati a Ragusa, contenuto esplosivo oltre i limiti: ecco di quanto; Bazar degli stracci in strada: rivenduta merce recuperata dai cassonetti. Multe per 20mila euro; Pesca di frodo, sequestrati dalla GdF due quintali di prodotti pronti per il fine anno.

sequestrati oltre due quintaliSei quintali di dolci di Natale sequestrati dai Nas: erano pericolosi per la salute - Oltre sei quintali di dolci natalizi di vario genere sequestrati dai Nas: erano privi di tracciabilità e tenuti in locali sporchi e non a norma ... fanpage.it

Benevento, sequestrati circa due quintali di botti illegali: arrestato il responsabile - Benevento, 22 dicembre – Un vero e proprio arsenale di fuochi d’artificio altamente pericolosi è stato sequestrato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento. ilmonito.it

sequestrati oltre due quintaliSequestrati addobbi e sei quintali di alimenti natalizi: controlli dei NAS di Salerno - In vista delle imminenti festività natalizie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Salerno hanno intensificato le attività di controllo su tutto il territorio, concentrandosi ... ilvescovado.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.