Sequestrati oltre 200 giubbotti Colmar Blauer e Moncler contraffatti e centinaia di prodotti Apple tarocchi in Brianza
Più di 200 giubbotti contraffatti, centinaia di prodotti Apple come cuffie e cinturini tarocchi oltre a giocattoli e addobbi per un valore di guadagni stimato in oltre 200mila euro. È quanto sequestrato dai finanzieri del gruppo di Monza e dalle compagnie di Seregno e Seveso nell'ambito di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro
Leggi anche: Halloween, a Napoli sequestrati oltre 100mila prodotti contraffatti
Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro; GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 200 MILA PRODOTTI PERICOLOSI IN BRIANZA, SCATTANO I CONTROLLI NATALIZI CONTRO LA CONTRAFFAZIONE; Natale “tarocco” sventato: sequestrati 200mila euro di addobbi, giocattoli e marchi falsi; Tornano i Finanzieri per un Natale sicuro in Brianza.
Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro - I legali rappresentanti delle aziende coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano- msn.com
Natale sicuro in Brianza, le Fiamme gialle sequestrano oltre 200 mila prodotti contraffatti o pericolosi - The post Natale sicuro in Brianza, le Fiamme gialle sequestrano oltre 200 mila prodotti contraffatti o pericolosi appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. msn.com
VareseNews. . Controlli antidroga: denunciati quattro soggetti e sequestrati oltre 22 chili di marijuana tra Varese e Gallarate. L'operazione è stata coordinata a livello nazionale per verificare anche il rispetto delle nuove norme sui cannabis shop Leggi l'articolo - facebook.com facebook
#GdiF #Alessandria in collaborazione con ADM, sequestrati oltre 7 milioni di prodotti non sicuri e contraffatti, tra cui giocattoli, gadget e accessori per bambini, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. #NoiconVoi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.