Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, personale della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto della vendita abusiva di prodotti ittici presso il porto di Pozzuoli. Nel corso dell’attività, gli operatori hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Sequestrati 70 kg di prodotti ittici tra le proteste di un 46enne

Leggi anche: Sequestrati 55 kg di prodotti ittici tra polipi, seppe e calamari

Leggi anche: Blitz al mercato rionale di Salerno: sequestrati oltre 750 Kg di prodotti ittici non tracciati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

In vendita oltre 5 chili di prodotti illegali: maxi sequestro e denuncia per un negozio di canapa; Maxi controlli nei cannabis shop di Monza e Brianza: sequestrati oltre 6,5 kg di prodotti; Napoli, San Giovanni Barra: rinvenuti e sequestrati più di 60 kg di droga. Un uomo arrestato dalla Polizia di Stato; Catania, polizia sequestra in ristorante 350 kg di prodotti scaduti.

Otranto, pesci sezionati a bordo ma non è legale: sequestrati 70 kg di prodotto ittico - Sezionavano e spellavano alcune specie di pesce riconducibili agli squaliformi su un peschereccio: dopo i controlli della Guardia Costiera di Otranto ne sono stati sequestrati settanta chili. lagazzettadelmezzogiorno.it

Mugnano, sequestrati 900 kg di prodotti ittici senza documentazione - Nella notte tra il 18 ed il 19 dicembre sono stati sequestrati circa 900 kg di prodotti ittici e frutti di mare nel mercato ittico di Mugnano, in provincia di Napoli. msn.com

Sequestrati 55 kg di prodotti ittici tra polipi, seppe e calamari - Maxi sequestro a Pozzuoli di ben 55 kg di prodotti ittici dalla municipale nel porto di Pozzuoli. napolitoday.it