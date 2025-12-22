Sequestrati 4mila prodotti non sicuri e articoli contraffatti con marchi di Bologna Virtus e Napoli
Bologna, 22 dicembre 2025 - Quasi quattromila articoli fuori legge tolti dal mercato prima che arrivassero ai consumatori. È il bilancio di una serie di controlli condotti dalla Guardia di Finanza di Bologna, che ha portato al sequestro di prodotti contraffatti e di beni privi dei requisiti di conformità e sicurezza, impedendone la commercializzazione. Nel dettaglio, con due distinti interventi operativi, i finanzieri hanno bloccato la vendita di articoli di elettronica e bigiotteria non conformi, oltre a numerosi prodotti contraffatti – tra cui cancelleria, capi di abbigliamento e accessori per cani – recanti i marchi di note società sportive come Bologna Calcio, Napoli Calcio e Virtus Pallacanestro Bologna, nonché di celebri brand della moda quali Louis Vuitton e Burberry. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Prato: sequestrati 75mila articoli di lusso con marchi contraffatti. Cinque indagati. Una donna con documenti non suoi
Leggi anche: Halloween, 155mila prodotti contraffatti e non sicuri sequestrati a Seregno
Roma, maxi sequestro di merce contraffatta: oltre 4 mila articoli tra giocattoli e abbigliamento, 5 denunce; Zelensky “Senza pressioni e sanzioni la Russia non si fermerà”; Sequestrati 4 mila articoli tra giocattoli e abiti contraffatti, 5 denunce a Roma; Sequestrati 80mila prodotti non sicuri nel nuovo centro commerciale di Marghera.
Bologna, sequestrati 4 mila prodotti non sicuri e articoli contraffatti - I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato circa 4 mila tra articoli contraffatti e beni privi dei requisiti d ... italpress.com
Sequestrati 80mila prodotti non sicuri nel nuovo centro commerciale di Marghera - Un maxi sequestro a pochi giorni dal Natale riporta l’attenzione sulla sicurezza dei prodotti in vendita e sulla tutela dei consumatori. lavocedivenezia.it
Migliaia di prodotti non sicuri sequestrati dalla GdF - Oltre 15 mila fuochi pirotecnici e 18 mila articoli natalizi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino nell'ambito delle attività di contrasto alla illecita detenzione di fuochi d'ar ... ansa.it
La scelta di solidarietà del comune siciliano di Castel di Lucio che ha rinunciato alle luminarie natalizie per donare 4mila euro a Gaza tramite Emergency - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.