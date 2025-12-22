sequestrati 4mila prodotti non sicuri e articoli contraffatti con marchi di bologna virtus e napoli

Bologna, 22 dicembre 2025 - Quasi quattromila articoli fuori legge tolti dal mercato prima che arrivassero ai consumatori. È il bilancio di una serie di controlli condotti dalla Guardia di Finanza di Bologna, che ha portato al sequestro di prodotti contraffatti e di beni privi dei requisiti di conformità e sicurezza, impedendone la commercializzazione. Nel dettaglio, con due distinti interventi operativi, i finanzieri hanno bloccato la vendita di articoli di elettronica e bigiotteria non conformi, oltre a numerosi prodotti contraffatti – tra cui cancelleria, capi di abbigliamento e accessori per cani – recanti i marchi di note società sportive come Bologna Calcio, Napoli Calcio e Virtus Pallacanestro Bologna, nonché di celebri brand della moda quali Louis Vuitton e Burberry. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

