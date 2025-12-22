Separazione delle carriere | il sì prevale ma il 57% degli italiani sa poco o nulla del referendum
Il sondaggio dell'Osservatorio Delphi fotografa un'Italia divisa sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, poco informata ma consapevole dell'importanza della riforma. Sullo sfondo emergono forti disuguaglianze sociali, generazionali e territoriali che continuano a influenzare la fiducia nella politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Separazione carriere, ok del Senato. Meloni: traguardo storico. Marina Berlusconi: vittoria di papà - Il segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati, Rocco Maruotti, rispondendo alla parole dellapresidente del Consiglio, la quale ha detto di ... repubblica.it
La riforma della separazione delle carriere nella magistratura italiana - La riforma della separazione delle carriere ha il potenziale di modificare profondamente l’equilibrio tra i poteri dello Stato. diritto.it
Separazione delle carriere, sì definitivo del Parlamento. Quando ci sarà il referendum sulla riforma della giustizia - Roma, 30 ottobre 2025 – Via libera definitivo alla legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura. quotidiano.net
Vademecum Fusaro sul referendum separazione carriere (aggiornato 22 dicembre soprattutto in fine, sulle fonti) x.com
